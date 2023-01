Ufficiale: Diego Llorente è un nuovo giocatore della Roma. Pinto: “La difesa ne trarrà beneficio”. Lo spagnolo: “Grande passo in avanti”

AS ROMA NEWS – Arriva l‘ufficialità dell’acquisto da parte della Roma di Diego Llorente, difensore spagnolo di 29 anni che arriva in prestito e diritto di riscatto dal Leeds.

Il club giallorosso ha appena pubblicato un comunicato apparso sul sito ufficiale che annuncia l’affare. Queste le dichiarazioni di Tiago Pinto al riguardo: “Llorente porta con sé caratteristiche che si integrano con quelle dei suoi compagni e per questo siamo convinti che il reparto difensivo possa trarre beneficio dal suo arrivo. Diego viene da una scuola importante e negli anni ha maturato l’esperienza giusta per affrontare al meglio questa nuova sfida”.

Le prime parole di Diego Llorente al sito della Roma: “Quando si è presentata l’opportunità di venire alla Roma non ci ho pensato due volte. Essere qui rappresenta un grande passo in avanti per la mia carriera e voglio sfruttare questa occasione al massimo.

Roma è bellissima, una città spettacolare, credo sia quasi impossibile trovare un posto migliore dove giocare a calcio. La Roma è in lotta su tutti i fronti per fare qualcosa di importante e io sono pronto a dare il mio contributo”.

Fonte: asroma.com