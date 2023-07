CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 11 luglio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 12:45 – BALOGUN, L’ARSENAL FISSA IL PREZZO – L’Arsenal ha fissato il prezzo per Folarin Balogun (22), attaccante statunitense accostato anche alla Roma: servono 40 milioni per strapparlo ai Gunners. (Calciomercato.com)

Ore 11:20 – FRED RESTA NEL MIRINO – Il centrocampista brasiliano Fred (30) in uscita dal Manchester United è ancora nel mirino della Roma, ma al m\<omento è il Fulham il club in pole per accaparrarsi il calciatore. (Express)

Ore 10:30 – SOLBAKKEN OFFERTO AL BOLOGNA – Ola Solbakken (24) è stato offerto al Bologna, che dopo aver perso Sansone sta cercando un rinforzo per quel ruolo. Servono però delle uscite per permettere ai rossoblù questo affare. (Il Resto del Carlino)

Ore 9:45 – I SOLDI PER DE PAUL DA IBANEZ – Il grande obiettivo per la mediana della Roma resta Rodrigo De Paul (29), che però l’Atletico Madrid cederà solo a titolo definitivo. Se Pinto riuscisse a cedere Ibanez per 25 milioni, potrebbe reinvestire quei soldi sull’argentino. (La Repubblica)

Ore 8:50 – HABIB DIALLO IDEA PER L’ATTACCO – Tiago Pinto sta valutando il profilo di Habib Diallo (28), attaccante senegalese dello Strasburgo che ha realizzato 20 gol nel campionato francese. Il giocatore però giocherà la Coppa d’Africa e questo frena l’affare. (Leggo)

Ore 8:15 – SANCHES TORNA IN AUGE – Viste le difficoltà ad arrivare a Sabitzer (29), che il Bayern Monaco non vuole cedere in prestito, tornano a impennarsi le quotazioni di Renato Sanches (25) per la mediana giallorossa. (Sky Sport)

