ULTIME DA TRIGORIA – Seconda giornata di lavoro, Mourinho si coccola Aouar (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Seconda giornata di duri allenamenti per la Roma, tornata ieri a Trigoria per cominciare la preparazione estiva pre-campionato.

Regolarmente in gruppo Paulo Dybala, così come Houssem Aouar (coccolato subito da Mourinho) e Diego Llorente, i due acquisti di questo prima parte di mercato. In campo anche El Sharawy, il cui rinnovo deve essere ancora ufficializzato.

Il caldo afoso che si è abbattuto sulla Capitale ha reso più ostico il lavoro dei ragazzi, che sono apparsi comunque molto sorridenti.

You have to stay hydrated in this heat! 🥵 Isn’t that right, Paulo? 😅#ASRoma pic.twitter.com/HHKaOVv5DM — AS Roma English (@ASRomaEN) July 11, 2023

La Roma ha offerto qualche spezzone della seduta odierna grazie a dei video che ha pubblicato sui profili social del club.