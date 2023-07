Roma, arriva l’agente di Castellanos. Duello con la Juve per Okafor

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La caccia all’attaccante resta aperta. Tiago Pinto tratta Scamacca col West Ham, in attesa che il club inglese apra al prestito del giocatore, ma nel frattempo monitora altre possibilità che il mercato può offrire.

Oltre ad Alvaro Morata, il preferito di Mourinho e per il quale ci sarà bisogno di tempo (oltre che di una cessione), sulla lista del general manager c’è anche il nome di Noah Okafor, 23 anni, attaccante svizzero di origine nigeriana del Salisburgo.

Esterno ma in grado di giocare anche da prima punta, Okafor è un giocatore molto veloce e fisicamente strutturato: nel campionato austriaco però non è mai andato in doppia cifra. Lo svizzero, che andrà in scadenza di contratto nel 2024, è nel mirino anche della Juventus.

Occhio poi a Tony Castellanos, 24 anni, centravanti argentino del New York City che l’anno scorso ha giocato in Spagna, con la maglia del Girona dove ha totalizzato 33 presenze e 13 gol: ha fatto notizia il poker realizzato nella vittoria interna contro il Real Madrid dello scorso aprile, segnando sia di testa che di piede e mettendo in mostra tutto il suo repertorio.

L’agente dell’attaccante sudamericano si trova in questi giorni nella Capitale e proporrà il calciatore sia alla Roma che alla Lazio, entrambe alla ricerca di un centravanti sul mercato.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport