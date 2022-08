CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 23 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:05 – KLUIVERT, C’E’ ANCORA DISTANZA COL FULHAM – Non sembra essere arrivata la tanto attesa accelerata per Kluivert (23) al Fulham. C’è ancora parecchia distanza con la Roma: l’ultima offerta presentata dal club londinese è strutturata con 3 milioni di euro di parte fissa e diversi bonus, ma è ritenuta troppo bassa dai giallorossi. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 10:00 – ROMA, AVVIATI I CONTATTI PER TAMEZE – Secondo la Gazzetta dello Sport uno dei possibili rinforzi è Adrien Tameze (28) dell’Hellas Verona. Centrocampista box to box di sicuro affidamento: la scorsa stagione il camerunense ha preso parte a 40 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno anche 4 gol. La Roma ha avviato i contatti per portarlo Trigoria. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:35- CORSA A TRE PER IL CENTROCAMPISTA – Al momento sono tre i mediani al vaglio di Pinto: si tratta di Florian Grillitsch (27), svincolato dall’Hoffenheim, Saša Lukixc (26), in rotta col Torino, e Tiemoué Bakayoko (28), di in prestito al Milan ma di proprietà del Chelsea. (Il Tempo)

Ore 9:20 – NAINGGOLAN, RISPOSTA ROMA NELLE PROSSIME ORE – Radja Nainggolan (34) si è proposto alla Roma e ora aspetta una risposta dai giallorossi. Tiago Pinto lavorerà all’arrivo di un mediano e nelle prossime ore darà una risposta definitiva al giocatore. (La Repubblica)

Ore 8:50 – ROMA, IL DIFENSORE PUO’ SLITTARE A GENNAIO – Gli infortuni di Zaniolo e Wijnaldum costringono Pinto a concentrarsi sull’arrivo di un attaccante (Belotti) e un centrocampista. L’arrivo del difensore quindi potrebbe slittare a gennaio. (Il Tempo)

Ore 7:15 – LA CREMONESE FA SUL SERIO PER FELIX – La Cremonese vuole chiudere l’acquisto a titolo definitivo di Felix (19). Ieri notte incontro con la Roma per definire il trasferimento sulla base di circa 7 milioni di euro. (Sky Sport)

Ore 7:00 – KLUIVERT IN CHIUSURA AL FULHAM – Justin Kluivert (23) sta per trasferirsi al Fulham. Affare in chiusura, possibile partenza del giocatore già nella mattinata di oggi, direzione Londra. (Sky Sport)

