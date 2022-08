Juventus, arriva Milik: rinforzo in attacco prima della sfida con la Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Arkadiusz Milik, attaccante polacco ex Napoli ed attualmente in forza al Marsiglia, è molto vicino a diventare un nuovo giocatore della Juventus.

L’accelerata dei bianconeri, a caccia di rinforzi prima della chiusura del mercato, è arrivata in queste ore e a breve il passaggio del centravanti del Marsiglia alla corte di Allegri dovrebbe concretizzarsi.

Milik, 28 anni, nelle ultime due stagioni ha realizzato 30 gol in 52 presenze tra coppe e campionato francese. Quest’anno per lui due presenze e nessuna rete. Il giocatore, stando alle indiscrezioni, si trasferirà in prestito oneroso a due milioni con diritto di riscatto fissato a otto.

Milik, che in passato era stato ad un passo dal vestire la maglia della Roma prima che l’affare saltasse per i dubbi sulle sue condizioni fisiche, potrebbe dunque essere a disposizione di Allegri già per la sfida contro i giallorossi di sabato prossimo.

Giallorossi.net – F. Turacciolo