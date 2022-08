“Torna a casa Ninja!”. I romanisti rivogliono Nainggolan, il belga: “Così mi emoziono” (FOTO)

AS ROMA NEWS – I tifosi giallorossi sono in fermento. La notizia della candidatura inviata da Radja Nainggolan alla Roma come possibile sostituto temporaneo di Wijnaldum in rosa sta scatenando le fantasie dei romanisti.

E’ di ieri infatti l’indiscrezione di mercato, lanciata da Repubblica.it, secondo cui il Ninja si è subito offerto a Tiago Pinto e a Mourinho come rinforzo per il centrocampo giallorosso.

La sua candidatura non sarebbe stata immediatamente bocciata da gm, che però vuole prima capire come sarà possibile rinforzare la mediana giallorossa prima di dare una risposta al calciatore belga.

Nainggolan oggi ha poi riacceso le voci di mercato mettendo svariati like su Instagram ai post dei tifosi romanisti che ne chiedevano a gran voce il ritorno a Trigoria. “Ora si ricomincia col valzer dei nomi per il centrocampo. Ma se questo innesto fossi proprio tu, Nina? Noi ti rivogliamo, torna a casa“, scrive un tifoso, rimediando il like dell’ex giallorosso.

“Non so se sia vera questa voce, ma se questo signore indossasse di nuovo la maglia della Roma, darebbe ancora il 101% come ha sempre fatto“, scrive un altro tifoso, guadagnandosi il “mi piace” del belga. E all’ennesimo post di affetto (“Uno che ha difeso la nostra maglia in quel modo lo andrei a prendere di corsa”), Radja addirittura decide di rispondere: “Così mi emoziono…“.

Che a Nainggolan stuzzichi parecchio l’idea di tornare a vestire di giallorosso non è una novità. Un particolare che farà piacere a Mourinho, affascinato dai giocatori che bramano il desiderio di difendere questi colori. Sarà invece più difficile convincere Tiago Pinto, che sembra orientato a puntare su un altro tipo di profilo.

