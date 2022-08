“ON AIR!” – FERRETTI: “Friedkin disposto a comprare ancora”, CIARDI: “Dio lo benedica”, AGRESTI: “Brutta Roma, la Cremonese meritava il pari”, ROSSI: “Squadra troppo slegata tra i reparti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Ieri finisce la partita, e Friedkin va dall’allenatore a chiedergli che cosa gli può servire. La Roma proverà quindi a prendere, nei limiti del possibile, un altro attaccante e un altro centrocampista. Dio ci benedica un presidente che viene da un’altra galassia, che fa i conti con la storia della Roma, che nonostante metta ogni mese tra i 10 e i 20 milioni nelle casse esangui del club, che nonostante abbia già vinto un trofeo, nonostante abbia già un accordo con l’Adidas e abbia messo dentro casa la Toyota, nonostante abbia portato Mourinho, abbia portato avanti il progetto stadio, nonostante abbia speso 100 milioni l’anno scorso, nonostante quest’anno abbia comprato Matic, Wijnaldum e Dybala, nel momento in cui gli si rompono due giocatori non sta in tribuna a smadonnare, ma dà diponibilità a comprare altri due giocatori…”

David Rossi (Rete Sport): “Che quella di ieri fosse una partita difficile lo sapevamo. Mou aveva detto “occhio alla Cremonese“, e la partita è stata un po’ la fotografia di quello che aveva detto. La gara di ieri dà tanti spunti di riflessione. La Roma nei primi 20 minuti poteva fare due o tre gol, la pressione c’era, ma era più dovuta all’iniziative personali e a una superiorità tecnica impressionante. Ma si vedeva che c’era slegamento tra i reparti. E infatti la Cremonese si è sistemata, ha aumentato la densità in mezzo al campo ed è stata padrona del palleggio. La partita diventa complicata, e nel secondo tempo ho perso dieci anni di vita sul palo di Dessers. Pellegrini e Cristante soffrivano tremendamente a centrocampo. Con Matic in cambio la partita cambia, e infatti Pellegrini cresce a dismisura. Ma questo apre il dibattito sullo schieramento e sul modo di mettere in campo la squadra…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma si vedeva abbastanza chiaramente dallo stadio che era una squadra spezzata in due, e infatti il povero Cristante è dovuto andare più volte a dire a Dybala e Zaniolo di dare una mano al centrocampo. Tutti pensavamo con l’infortunio di Zaniolo che Mourinho avrebbe messo Matic, alzando Pellegrini. E invece lui inserisce El Shaarawy e non cambia interpreti. L’infortunio di Zaniolo un po’ gli semplifica le cose, perchè ora non avrà tanto da scegliere. Matic secondo me ha un’altra testa rispetto a tutti gli altri centrocampisti, e non capisco perchè non giochi dall’inizio. Ma credo che Mourinho sia già in gestione, e va bene così…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Cristante e Matic non possono giocare insieme, se non a partita in corso a seconda delle esigenze. Ma in campo ci deve andare uno dei due, insieme a un centrocampista con qualità diverse rispetto alle loro. Il giocatore prescelto era Wijnaldum, che era il completamento perfetto di quel centrocampo. Oggi ti manca quel giocatore, e la Roma ha l’obbligo di prendere quel giocatore lì altrimenti andrebbe incontro a una stagione di compromessi dal punto di vista tattico. Quello che ha detto Mou ieri sera lo avrà già detto in precedenza a chi di dovere. E stando a quanto trapelava già ieri, Dan e Ryan Friedkin hanno detto: “Ok, compriamo, perchè c’è bisogno di comprare“. Dentro la Roma tutti si rendono conto che è il momento di mettere un pochino più mano al portafoglio…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Rispetto alla gara contro la Salernitana, la Roma nel secondo tempo di ieri contro la Cremonese ha sofferto un po’ troppo. Con la difesa piazzata, alla Roma non segni manco se giochi tre tempi. Ma con le palle che escono fuori dall’area all’improvviso, e quello ti tira da fuori, o con una rovesciata impazzita, può sempre succedere di tutto perchè il pallone è rotondo. Ieri sera abbiamo stretto tutti…però vi dico una cosa: contro la Salernitana siamo stati fortunati perchè Nicola ha dovuto affrontare la Roma con una squadra non al 100%. Mentre Alvini sì, aveva una Cremonese già pronta. La Juve? L’ho vista ieri sera, e bisogna approfittarne…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io non sono d’accordo con chi parla di pessima Roma ieri sera. La partita ti si è complicata, e Smaling, il migliore con Pellegrini, te l’ha risolta. Certamente davanti devi essere più cinico, non ti puoi permettere di tirare venti volte in porta in due partite, e fare solo due gol con un mediano e un difensore. Io spero che la Roma sia pronta a intervenire sul mercato, perchè è vero che ti entra Matic, ma poi non hai altro. C’è la necessità di aggiungere qualcosa…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Cremonese ha fatto bene, a me la Roma ieri non è piaciuta, ha concesso troppo. Se vai a contare le occasioni, la Cremonese avrebbe meritato il pareggio, è stata pericolosissima. La Roma ha dato la sensazione di non aver cominciato bene, troppo lunga, e davanti si sono cercati poco. Troppe azioni individuali. Detto questo la Roma ha vinto, ed è quello che conta. I punti danno coraggio e ottimismo. Se hai Matic che entra in campo dalla panchina, vuol dire che hai una rosa molto forte. Ieri Matic nella Juve avrebbe giocato titolare…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “A me la Roma sembra una squadra sempre più di Mourinho. Bene la Cremonese, però zero punti. La Roma ha fatto il suo calcio, basato sulle ripartenze. A me la Roma piace. Penso che l’assenza di Zaniolo possa essere molto pesante in vista della partita di sabato, e questo non ci voleva. La Roma ora potrebbe aggiungere un centrocampista, potrebbe dare fastidio alla Juve per Paredes. In questo modo rafforzerebbe la squadra e impedirebbe a una diretta avversaria di diventare più forte…”

