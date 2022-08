Roma, dall’Inghilterra: accordo con la Uefa, in arrivo una multa e delle restrizioni sul mercato

AS ROMA NEWS – In arrivo le sanzioni della Uefa per le violazioni ai parametri del Fair Play Finanziario, e anche Roma e Inter saranno colpite.

Stando a quanto rivela oggi il quotidiano inglese “The Times“, sia il club giallorosso che quello nerazzurro hanno trovato un accordo con la federazione europea sulle sanzioni da dover scontare.

Entrambe le società, oltre a dover pagare una multa, potrebbero avere alcune restrizioni sul mercato. Barcellona e Juventus, invece, si sarebbero finora rifiutate di avviare negoziati con l’Uefa vista la battaglia avviata in merito alla vicenda della Superlega.

Per PSG e Marsiglia, anche loro colpevoli di non aver rispettato i paletti del FPF, in arrivo solo una multa.

Fonte: The Times