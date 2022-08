Friedkin rassicura Mou: il presidente è pronto a investire su centrocampista e attaccante

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dan Friedkin, anche ieri presente in tribuna insieme ai suoi figli, è pronto a esaudire i desideri di Josè Mourinho, inquieto dopo gli infortuni pesanti di Wijnaldum e Zaniolo.

Il presidente della Roma, al termine della partita contro la Cremonese, è infatti andato dall’allenatore per chiedergli di cosa avesse bisogno, assicurando al tecnico che la proprietà avrebbe fatto il possibile per accontentarlo sul mercato.

Friedkin, dunque, è pronto a mettere mano al portafogli ancora una volta. Dopo aver messo una quantità infinita di soldi nelle casse del club e investito sugli acquisti di Celik, Matic, Wijnaldum e Dybala, la proprietà americana si è detta disponibile ad accontentare Mourinho e a puntare su un altro centrocampista, oltre all’attaccante, individuato da tempo in Belotti.

Tiago Pinto è già al lavoro per individuare il rinforzo ideale in mediana. Mourinho chiede un giocatore esperto, che abbia gamba e fisico, che possa giocare al fianco di Cristante e Matic, ma anche di Pellegrini. I nomi più caldi sono quelli di Grillitsch e Lukic, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. La cosa certa è che i Friedkin non si sono tirati indietro, ma sono pronti a investire per rendere la Roma ancora più competitiva.

Giallorossi.net – G. Pinoli