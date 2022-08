Roma, corsa a tre per il nuovo mediano

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Mourinho è stato chiarissimo nel post partita di Roma-Cremonese: al tecnico servono un centrocampista e un attaccante, mentre per il difensore forse sarà necessario aspettare fino a gennaio.

L’emergenza infatti ha colpito quei ruoli in cui lo Special One ha bisogno di alternative, e così in queste ore Tiago Pinto lavorerà duramente per accontentare l’allenatore. Stando a quanto scrivono i giornali oggi, uno dei nomi al vaglio del gm è quello di Florian Grillitsch, 27 anni, esperto centrocampista austriaco ancora senza squadra dopo la lunga esperienza all’Hoffenheim.

La Roma sembrava pensarci seriamente già lo scorso anno, ma non se ne fece niente. Ora però il giocatore può essere preso a parametro zero, e l’occasione sembra essere ghiotta. Sempre che il papà del giocatore non chieda la luna per le commissioni, particolare che ha già fatto saltare diverse trattative precedenti, come quella con la Fiorentina.

L’altro nome sulla lista di Pinto è quello di Saša Lukic, 26 anni, centrocampista del Torino in rotta da giorni con i granata. In questo caso però la Roma dovrebbe mettere mano al portafogli per accontentare i granata. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni.

Occhio poi alla candidatura di Tiemoué Bakayoko, 28 anni, centrocampista del Milan in prestito dal Chelsea. I rossoneri infatti accetterebbe senza problemi di interrompere il prestito del francese ma gli inglesi, proprietari del cartellino, vogliono monetizzare dalla sua cessione e chiedono 3 milioni di euro.

In corsa, anche se decisamente più staccato, anche Radja Nainggolan: il belga, 34 anni, si è subito offerto alla Roma, dicendosi disponibile a dare una mano a Mourinho con la sua esperienza, ben conoscendo la piazza romanista. Una decisione al riguardo verrà presa nelle prossime ore.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport