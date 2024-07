CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 23 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:20 – LA ROMA VUOLE BROBBEY PER L’ATTACCO – Spunta il nome di Brian Brobbey (22) per l’attacco. Stando a indiscrezioni provenienti dalla Germania, il club giallorosso sarebbe sulle tracce del giocatore dell’Ajax, che per cederlo chiede 25-30 milioni…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – OCCHI PUNTATI SU BALIKWISHA – La Roma sta cercando un’ala sinistra promettente da inserire in rosa: nei radar di Ghisolfi è finito Michel-Ange Balikwisha (23), esterno del 2001 dell’Anversa, belga di origini congolesi che nell’ultima stagione ha realizzato 10 reti. Costa circa 10 milioni. (Corriere della Sera)

Ore 8:40 – ABRAHAM, GIALLO SULL’ASSENZA – Tammy Abraham (26) non è stato convocato nemmeno ieri nonostante fosse tornato ad allenarsi in gruppo. L’inglese dunque resta in uscita, con Sorloth (28) e Mateta (27) che restano al momento in cima alla lista di Ghisolfi. (Leggo)

Ore 8:15 – ASSIGNON, MASSARA CHIEDE 12 MILIONI – Lorenz Assignon (24) è il nome più caldo per il rinforzo a destra in difesa. Massara chiede 12 milioni di euro per lasciarlo partire, Ghisolfi è pronto a trattare. (Il Tempo)

Ore 7:30 – SOULE’, ULTIMAMTUM ROMA – La Roma non è disposta ad accettare ulteriori rinvii per Matias Soulè (21): i giallorossi hanno intenzione di aggiustare l’offerta fatta ieri per venire incontro alla Juventus, ma entro oggi aspettano una risposta definitiva dai bianconeri. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

