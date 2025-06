CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 3 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – Bloccata la cessione di Cristante

Nonostante le indiscrezioni di queste ultime settimane lo vedessero lontano dalla Capitale (destinazione Como), il futuro di Bryan Cristante (30) potrebbe ancora essere a tinte giallorosse. Come scrive il giornalista Attilio Malena su X infatti la Roma avrebbe bloccato per il momento ogni discorso di cessione del centrocampista classe 1995.

Ore 9:40 – Paredes, ritorno di fiamma del Boca

La situazione Paredes (31) è abbastanza chiara: prima o poi andrà al Boca, scrive il Corriere dello Sport. Ma bisogna capire quando. Se il club di Buenos Aires verserà nelle casse della Roma circa 3,5 milioni di euro, l’argentino potrà tornare a indossare la maglia della squadra in cui è nato e cresciuto. Cadena Xeneize ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale il Boca Juniors sta lavorando per presentare un’offerta alla Roma, con l’obiettivo di riportare il campione del mondo in Argentina in tempo per il prossimo mondiale per club.

Ore 7:20 – Attacco Roma: occhi su Sargent e Woltemade

La Roma valuta nuovi profili per rinforzare l’attacco. Tra i nomi seguiti ci sono Josh Sargent(25) del Norwich e Nick Woltemade (23) dello Stoccarda. I due si conoscono bene: hanno condiviso lo spogliatoio al Werder Brema e ora potrebbero ritrovarsi in giallorosso. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…