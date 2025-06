Gasperini, primo summit di mercato con Ghisolfi: è caccia al centrale

Il calciomercato della Roma entra finalmente nel vivo. Dopo la scelta ufficiale di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, si cominciano a muovere anche le prime pedine sul piano tecnico. Il tecnico piemontese è atteso oggi nella Capitale, non per impegni di campo ma per motivi personali: parteciperà infatti al matrimonio di Gianluca Scamacca. Ma la sua presenza a Roma avrà anche risvolti operativi.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale, Gasperini resterà a Roma fino a giovedì, giorni nei quali è in programma un primo incontro operativo con Florent Ghisolfi, il nuovo direttore sportivo giallorosso. Sarà il primo vero confronto per iniziare a pianificare le strategie del mercato estivo, con il tecnico pronto a dettare le sue priorità.

La prima esigenza emersa riguarda il reparto difensivo. In cima alla lista dei desideri c’è Leonardo Balerdi, centrale classe ’99 del Marsiglia: profilo gradito per visione di gioco, personalità e abilità nell’impostazione da dietro, ma le richieste economiche del club francese rischiano di rappresentare un ostacolo non da poco.

Per questo, la Roma tiene aperte anche altre piste italiane: piace molto Sam Beukema del Bologna, reduce da una stagione solida e apprezzato anche dal Napoli, e resta sotto osservazione anche il compagno di reparto Jhon Lucumí. Entrambi i giocatori rossoblù rispondono al profilo ricercato da Gasperini per costruire una difesa aggressiva e affidabile.

I primi passi della nuova Roma stanno per compiersi. Con Gasperini pronto a prendere in mano la squadra, e Ghisolfi già al lavoro per soddisfarne le richieste.

Fonte: Sky Sport