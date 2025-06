Dybala e Gasperini, prove di intesa: la Joya si prepara alla nuova sfida (anche da falso nove)

Uno dei punti chiave della nuova Roma targata Gasp sarà il rapporto tecnico con Paulo Dybala. Un’intesa da costruire, certo, ma che affonda le radici in un passato condiviso: i due si sono incrociati a Palermo nella stagione 2012/13, quando l’argentino era poco più di un ragazzo con il talento negli occhi e il Gasp arrivava dalla breve e turbolenta parentesi all’Inter.

Oggi si ritrovano, con ruoli e carriere completamente diversi: Dybala è diventato il leader tecnico della Roma, mentre Gasperini si prepara a imporre i suoi metodi e la sua visione. E la prima sfida sarà proprio quella di trovare una collocazione funzionale ma stimolante per il numero 21 giallorosso.

Verso una nuova posizione?

Il ruolo naturale di Dybala, almeno sulla carta, è quello di trequartista di destra in un 3-4-2-1, posizione che gli permetterebbe di partire largo per poi accentrarsi e colpire con il suo sinistro. Ma non è escluso che Gasperini possa provare qualcosa di diverso. In passato, alla guida dell’Atalanta, ha valorizzato profili tecnici e imprevedibili come Ilicic, Gómez e De Ketelaere, modellando il sistema di gioco attorno alle loro caratteristiche.

C’è anche la possibilità – tutta da verificare – che Dybala possa essere impiegato da falso nove, un esperimento “antico” per Gasperini, che però potrebbe rivelarsi utile in una Roma ancora tutta da costruire in attacco.

Le incognite fisiche e la sfida personale

Il vero nodo resta la tenuta fisica della Joya, spesso condizionata da infortuni muscolari e problemi di continuità. Per questo motivo, Dybala sta lavorando sodo a Miami, dove si sta allenando sotto la supervisione di due fisioterapisti della Roma, con l’obiettivo dichiarato di farsi trovare pronto per l’inizio del ritiro di luglio.

Finora nessuna telefonata tra lui e Gasperini, ma tra i due c’è curiosità e rispetto. L’argentino è attratto dai metodi intensi dell’ex Atalanta e vuole dimostrare di poter essere protagonista anche in un sistema di gioco che richiede corsa, pressione alta e un’intensità mentale costante.

Futuro da scrivere

Dybala ha conquistato sul campo la conferma in giallorosso anche per la prossima stagione, ma il suo contratto – in scadenza nel 2025 – resta un tema aperto. L’ingaggio da 9 milioni netti l’anno pesa, e prima di parlare di rinnovo andranno valutati diversi fattori: la strategia societaria, il giudizio del nuovo allenatore e la volontà dello stesso giocatore. Ghisolfi, nel frattempo, è in contatto con l’agente Jorge Antun e il confronto tra le parti è previsto a breve.

Una stagione, insomma, che può essere quella della svolta o dell’addio. E molto dipenderà dalla sintonia che si riuscirà a creare tra Dybala e Gasperini: talento e rigore, fantasia e metodo. Due mondi che potrebbero anche trovare un equilibrio sorprendente.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport