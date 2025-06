Roma, Gasperini vuole un nuovo Lookman: Ghisolfi su Konatè e Paixao

Con l’arrivo ormai imminente di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma, comincia a delinearsi il profilo della nuova squadra giallorossa. Al centro del progetto tecnico c’è l’attacco, reparto destinato a una profonda rivoluzione. Se da un lato serve un centravanti fisicamente strutturato, in grado di interpretare il ruolo da numero nove nel modo richiesto dal tecnico, dall’altro Gasperini spinge per avere anche una seconda punta veloce, tecnica e di movimento, in perfetto stile Lookman.

Il modello è chiaro: una spalla offensiva capace di attaccare gli spazi, giocare tra le linee e rompere gli equilibri con strappi e inserimenti. In quest’ottica, la Roma ha iniziato a scandagliare il mercato internazionale alla ricerca del profilo giusto da affiancare al centravanti titolare, che potrebbe essere Dovbyk o un nuovo innesto.

Tra i nomi seguiti ci sono quelli di Karim Konaté del Salisburgo, esterno offensivo classe 2003 con doti di accelerazione e dribbling, e Igor Paixão, fantasista brasiliano del Feyenoord che ha attirato l’attenzione anche del Marsiglia. Entrambi incarnano le caratteristiche ideali per il ruolo di seconda punta nel 3-4-2-1 gasperiniano: imprevedibilità, qualità tecnica e capacità di adattarsi alle richieste tattiche del nuovo allenatore.

La pista Paixão è particolarmente delicata: il giocatore è sotto contratto fino al 2029 e il club olandese non sembra intenzionato a cederlo facilmente. Il Salisburgo, invece, potrebbe essere più disposto a trattare per Konaté, anche se la concorrenza è folta.

L’arrivo di Gasperini, noto per aver valorizzato decine di giovani talenti offensivi a Bergamo, spingerà la Roma a investire su un profilo ad alto potenziale. L’identikit è tracciato: la Roma cerca il suo nuovo Lookman.

Fonte: Leggo