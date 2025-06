Milan, Reijnders passa al Manchester City: affare da 70 milioni

Il mercato comincia a infiammarsi anche in uscita, e uno dei primi grandi colpi potrebbe riguardare direttamente il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il centrocampista olandese Tijjani Reijnders sarebbe ormai a un passo dal trasferimento al Manchester City.

Gli inglesi hanno trovato un accordo di massima con il club rossonero per una cifra complessiva di circa 70 milioni di euro, bonus inclusi. Un’operazione importante sia sul piano tecnico che economico, che segna l’ennesimo investimento strategico della squadra di Guardiola per rafforzare la mediana.

Arrivato al Milan nell’estate 2023 dall’AZ Alkmaar per circa 20 milioni, Reijnders ha impressionato tutti per qualità, continuità e intelligenza tattica, diventando in breve tempo un punto fermo del centrocampo rossonero. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, e ora potrebbe arrivare per lui la grande occasione in Premier League.

Per il Milan, la cessione rappresenta una maxi-plusvalenza, ma anche una perdita pesante sul piano tecnico: la dirigenza è già al lavoro per individuare possibili sostituti all’altezza.

Fonte: Sky Sport