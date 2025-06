“ON AIR!” – ROSSI: “Tra Fabregas e Gasperini mi prendo centomila volte il secondo”, PIACENTINI: “Chi sarà il primo a mollare? Punto su Paredes”, ORSI: “Pellegrini perfetto per giocare alla Pasalic”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Fabregas pensa che noi veniamo dalla montagna del sapone…diceva che il Como non lo aveva liberato…ma dì che non volevi venire alla Roma, e che hai detto al Como: “Per favore, dite alla Roma che non mi liberate, così questi me li levo dalle palle…“, perchè questo è successo… Ma meglio così, io tra Fabregas e Gasperini mi prendo 100mila volte Gasperini. Fabregas si porta dietro una serie di incognite di miocalcismo di cui francamente faccio volentieri a meno…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Chi sarà il primo giocatore della Roma ad alzare bandiera bianca per i carichi di lavoro troppo alti di Gasperini? Io punto su Paredes, potrebbe essere lui… Su Svilar, Ghisolfi professa sempre grande ottimismo, dice sempre che resterà qui, rinnoviamo, faremo… però poi servono i fatti, e se gli offri 1,8 milioni allora non ci siamo…Perchè dire “sicuramente resta” se non sei sicuro di potergli rinnovare il contratto alle cifre che chiede…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io credo che Molina, terzino in uscita dall’Atletico Madrid, sia un giocatore da seguire. Attenzione alla Roma, penso che sia un giocatore che si possa provare a prendere, ha quelle caratteristiche che piacciono a Gasperini, è un giocatore simile a Zappacosta o Bellanova, è un cursore di fascia…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Per l’attacco, nel ruolo di seconda punta, la Roma sta sondando anche il nome di Jack Raspadori, che potrebbe lasciare il Napoli. La Roma farà un mercato di giocatori che servono a Gasperini, da quello che so, lui non vuole assolutamente adattarsi ai calciatori che si ritrova come successe all’Inter. Lo staff di Gasp? I fedelissimi lavorano con lui da 20 anni, l’indicazione è che si porterà dietro tutti i membri del suo staff storico, ad eccezione di Raimondi che resterà all’Atalanta…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Krstovic? 11 gol al Lecce…ma chi è questo per indossare la maglia della Roma…ma allora mi tengo Dovbyk. Ma non va bene neanche come alternativa al posto di Shomurodov, ma vi ricordate gli attaccanti che ha avuto la Roma? Se poi lo vuole Gasperini, allora non lo so…Questa storia però rischia di essere una grande trappola: è vero che Gasp è bravo, ma Bergamo è diversa da Roma, e lì è più facile rispetto a qui. Se perdi tre partite succede un dramma, perchè siamo stanchi di non vincere niente, prima con Pallotta e ora con i Friedkin. Per questo mi prende un colpo quando leggo “Kristovic per la Roma“…sì, per la mensa della Roma…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La fascia destra è da rifare, la difesa e l’attacco sono da puntellare. Beukema è un profilo che la Roma segue da tempo, su Balerdi abbiamo avuto smentite tempo fa e non so se a questo punto ci sono stati ritorni di fiamma. Su Svilar, gli agenti sono degli ossi duri: il tema delle commissioni è importante e fastidioso per chi deve trattare. Ghisolfi ha ribadito di voler tenere il giocatore, tra oggi e domani ci saranno contatti per una terza offerta. Non mi sembra che ci siano né trattative avanzate, né frenate brusche…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Non voglio vedere note del club, a parte quella dell’annuncio di Gasperini, per altri tre anni… Mancini è di gran lunga il miglior difensore centrale italiano, e non capisco perchè Spalletti dica che gli dispiace di non averlo convocato…ma che vuole dire…ma allora convocalo… Primo acquisto per la Roma di Gasp? Per me è il difensore centrale fortissimo da affiancare a Mancini e Ndicka, poi si pensa alle riserve…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma ha già incassato una trentina di milioni dalle cessioni di Dahl e Le Fee. Vediamo che farà l’Inter con Zalewski ora che non c’è più Inzaghi. Fabregas? Il suo no alla Roma ora diventa meno offensivo, da tempo penso avesse già un accordo con l’Inter. Non credo che Inzaghi lo abbia comunicato ieri che andava via, ma l’aveva già informata da tempo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se giochi a tre dietro, Gasperini ha bisogno di almeno quattro stopper, è una necessità assoluta. Poi hai bisogno di quattro esterni di valore assoluto, e la Roma in quel settore non ha sicurezze, e poi davanti devi trovare un calciatore alla Lookman che possa saltare l’uomo. La questione Svilar è molto spinosa, le parti devono trovare un giusto compromesso…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Soulè il De Ketelaere dell’Atalanta? No, lui è un esterno, però nel 3-4-2-1 può partire da esterno e accentrarsi. Ma deve imparare a giocare tra le linee come fa il belga. Ma Gasperini è un grande addestratore, ha fatto rinascere tanti calciatori che sembravano finiti…Pellegrini può fare il Pasalic nella Roma di Gasp, è perfetto…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Gasperini per portare la Roma ai livelli dell’Atalanta deve cambiare parecchio. E’ un compito non semplice quello di Gasp, ma lo sa lui per primo. Non vedo molti giocatori idonei al suo credo calcistico, è un’attesa comunque positiva perchè si va verso un rinnovamento, con la Roma che può distinguersi per il gioco. E ci si augura che i risultati arrivino rapidamente. Per il centravanti, Dovbyk non va bene, gli serve un altro tipo di attaccante…”

Redazione Giallorossi.net