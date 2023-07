CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 4 luglio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 14:40 – SPUNTA MCTOMINAY PER IL CENTROCAMPO – Stando a quanto riferiscono media inglesi, la Roma sarebbe interessata a Scott McTominay (26), mediano scozzese di proprietà del Manchester United. Il centrocampista giocatore può partire e sulle sue tracce, oltre alla Roma, c’è il Brighton di De Zerbi.

Ore 13:50 – ZAHA VICINO ALLA LAZIO – Wilfied Zaha (30) sarebbe molto vicino ad accordarsi con la Lazio. Il giocatore ivoriano, corteggiato anche dalla Roma, è tentato da questa nuova esperienza con Sarri. La trattativa viene confermata da fonti interne al club biancoceleste, che però precisano come ci siano ancora dei nodi da sciogliere prima della definitiva fumata bianca. (Gazzetta.it)

Ore 10:15 – KAMADA, LA ROMA INSISTE – Daichi Kamada (26) è ancora senza squadra, in attesa di offerte concrete. La Roma, parallelamente al discorso Frattesi, sta valutando il giapponese che piace a Mourinho e che prenderebbe quel posto lasciato scoperto un anno fa da Mkhitaryan. (Corriere dello Sport)

Ore 9:40 – PINTO A LONDRA PER SCAMACCA – Tiago Pinto potrebbe molto presto volare a Londra per tentare un nuovo affondo per Gianluca Scamacca (24), obiettivo numero uno per l’attacco giallorosso. L’attaccante vuole i giallorossi, si tenterà di convincere il West Ham a cederlo in prestito. (Corriere dello Sport)

Ore 8:50 – DYBALA, CONTATTO CON L’AL-HILAL – Sirene saudite per Paulo Dybala (29). L’argentino è stato contattato dall’Al-Hilal che vorrebbe portare l’attaccante in Arabia, ma la Joya per il momento ha declinato la proposta preferendo restare nel calcio che conta. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – FRATTESI, INCONTRO MILAN-SASSUOLO – Il Milan prova a inserirsi su Davide Frattesi (23): oggi incontro tra Carnevali e la dirigenza rossonera, che non vuole fare follie per avere il calciatore. (Gazzetta dello Sport)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!