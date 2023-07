Frattesi all’Inter, le cifre definitive dell’affare e la percentuale alla Roma. L’agente del calciatore: “Davide ci teneva tanto, preferiva i nerazzurri”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto fatto per Frattesi all’Inter, queste le cifre definitive dell’affare rivelate da Gianluca Di Marzio di Sky Sport in questi minuti.

Per il cartellino l’Inter pagherà 6 milioni per il prestito mentre l’obbligo di riscatto è stato fissato a 27 milioni di euro più Mulattieri come contropartita (valutato 6 milioni).

Compresi anche 5 milioni di bonus, 4 legati alle presenze e alla qualificazione in Champions League e 1 per lo scudetto. Ai neroverdi il 10% della futura rivendita. Al giocatore invece contratto di 5 anni a 2.8 milioni di euro a stagione.

La Roma, riferisce Sky Sport, incassa 9 milioni e 600mila euro dall’operazione. Come noto, alla società capitolina spettava il 30% dell’incasso della vendita di Frattesi da parte del Sassuolo.

Beppe Riso, l’agente di Frattesi, ha dichiarato: “Siamo molto vicini, le società troveranno l’accordo, siamo ai dettagli. Le società devono chiudere le ultime cose e poi diamo l’ok finale. Davide ci teneva tanto, la sua preferenza era l’Inter“.

Fonte: Gianlucadimarzio.com