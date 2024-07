CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa martedì 9 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:15 – GOSENS E SERGI CARDONA PER LA FASCIA SINISTRA – La Roma è alla ricerca di nuovi profili per la fascia sinistra e, stando a quanto riporta Il Tempo, sarebbe stato proposto il tedesco Robin Gosens dell’Union Berlino, reduce da una stagione complicata conclusa a ridosso della zona retrocessione. In alternativa si valuterebbe anche Sergi Cardona, recentemente svincolato dal Las Palmas.

Ore 10:00 – NUOVO CONTATTO PER CHIESA, LA PROPOSTA DI GHISOLFI – Nuovo contatto tra Ghisolfi e Ramadani per Federico Chiesa (26): la Roma ha offerto un contratto identico a quello percepito alla Juventus, da sei milioni di euro l’anno. Il giocatore ha chiesto tempo e aspetta proposte da club blasonati che giocano la Champions. (Corriere dello Sport)

Ore 9:45 – MIKAUTADZE IN POLE, DENKEY L’ALTERNATIVA – Omorodion (20) e Sorloth (28) costano troppo, Ghisolfi cambia obiettivi e ora punta il georgiano Georges Mikautadze (23) del Metz e Kevin Denkey (23) del Cercle Bruges.

Ore 9:20 – BELLANOVA TOLTO DAL MERCATO – Dopo aver incassato con la partenza di Buongiorno, finito al Napoli, il Torino non vuole cedere Bellanova (24). La Roma adesso pensa a Marc Pubill (21) dell’Almeria e Warrern Kamanzi (23) del Tolosa per la fascia destra. (Il Messaggero)

Ore 8:45 – CENTROCAMPO DA RIVOLUZIONARE, TRE IN PARTENZA – Sono addirittura tre i giocatori a centrocampo che possono partire: Edoardo Bove (22), tentato dalla Premier, Houssem Aouar (25) e Leandro Paredes (30) che hanno allettanti proposte dall’Arabia Saudita. (La Repubblica)

Ore 8:00 – LE FEE, OGGI L’ANNUNCIO UFFICIALE – E’ atteso per la giornata di oggi l’annuncio dell’acquisto di Enzo Le Fee (24) che si aggregherà ai compagni nel ritiro di Trigoria.

IN AGGIORNAMENTO…

