Richieste di stipendio esagerate e ripensamenti: Chiesa irrita la Roma e Ghisolfi torna su Riquelme

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma chiude la porta a Federico Chiesa. E se è vero che nel mercato le situazioni possono cambiare da un giorno all’altro, lo è altrettanto che a Trigoria non hanno gradito il comportamento dell’attaccante bianconero.

De Rossi è rimasto sorpreso dall’atteggiamento dell’attaccante, restio a sposare la causa romanista nonostante l’offerta ricca di contratto ma soprattutto il ruolo centrale in squadra promesso dall’allenatore.

Davanti al pressing giallorosso, Chiesa tentenna e continua a prendere tempo. Ma la Roma non ne ha, avendo fretta di ricostruire una rosa dalle sue fondamenta. Il club giallorosso e la Juventus avevano trovato un principio di accordo – 20 milioni più bonus – per il suo trasferimento, ma stavolta a frenare l’operazione sono i ripensamenti del calciatore, che inizialmente aveva strizzato l’occhio a De Rossi per poi frenare.

L’attaccante bianconero vuole la Champions, ma al momento nessun club che gioca questa competizione si è fatto avanti per averlo. Inoltre la richiesta di oltre sei milioni di euro per il suo stipendio appare esagerata al club capitolino. Per questo Ghisolfi ha mollato la presa, tenendo fede al patto fatto con De Rossi a inizio mercato: si prenderanno solo giocatori motivati a sposare la causa romanista.

Il ds dunque è tornato a trattare per Rodrigo Riquelme, attaccante esterno dell’Atletico Madrid che ha due anni meno di Chiesa e costerebbe molto meno come ingaggio. A differenza della Juventus però, gli spagnoli non si accontenterebbero di 20 milioni più bonus per il cartellino del giocatore e ne chiedono 30 per lasciarlo partire.

Fonti: Corriere della Sera / Il Tempo / Leggo / Corriere dello Sport

