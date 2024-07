I Friedkin pronti al rilancio della Roma: investono senza cedere, ma a De Rossi mancano almeno otto rinforzi

NOTIZIE AS ROMA CALCIOMERCATO – I Friedkin non hanno intenzione di fermarsi dopo l’acquisto di Le Fée, pagato ben 23 milioni di euro per il primo acquisto di luglio, un evento in casa Roma che non succedeva da anni.

L’arrivo del centrocampista francese, voluto fortemente dal ds Ghisolfi, non è stato infatti condizionato da nessuna uscita, a dimostrazione dell’impegno economico degli americani nella Capitale, in cui dovranno investire ancora molto per costruire nuovamente una squadra che possa tornare a giocare la Champions League.

Sono infatti ancora tante le caselle da riempire: oltre all’attaccante, le priorità sul mercato sono un portiere di riserva, un‘ala sinistra e due terzini, uno per fascia. Poi servirà almeno un altro centrocampista (Paredes, Aouar e Bove sono in bilico), un altro centravanti se Abraham dovesse partire, un difensore che completi la batteria di centrali.

Tutto questo a ritiro iniziato e con il primo test contro il Latina alle porte. Cosa ne penserà De Rossi? Il tecnico, senza nazionali, dovrà inizialmente puntare sui giovani della Primavera. Ma da qui a fine agosto si aspetta che la squadra venga pesantemente rivoluzionata. La speranza del tecnico è che questo avverrà con i calciatori richiesti.

Fonti: Il Tempo / Il Romanista / La Repubblica / Il Messaggero

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!