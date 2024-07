RITIRO ROMA: nuovi test atletici per il gruppo, nel pomeriggio lavoro in campo (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Altra giornata di lavoro a Trigoria, con la squadra giallorossa che ha proseguito il lavoro propedeutico all’inizio della stagione. In mattinata nuovi test atletici per i giocatori giallorossi, che hanno svolto una seduta in palestra.

Nel pomeriggio invece lavoro in campo per gli uomini a disposizione di Daniele De Rossi. Presenti, oltre ai vari componenti della prima squadra, anche tantissimi ragazzi del settore giovanile, compreso il neo giallorosso Buba Sangaré.

Mancano all’appello ancora Paredes, impegnato in Coppa America con l’Argentina, Celik, eliminato la scorsa settimana con la sua Turchia dall’Europeo al pari del polacco Zalewski e degli azzurri Pellegrini, Mancini, Cristante ed El Shaarawy.

Assente anche il neo arrivato Enzo Le Fée, in attesa dell’annuncio ufficiale che arriverà nelle prossime ore. Si allena a parte invece Rick Karsdorp, la cui avventura in giallorosso è conclusa: si attendono offerte per il terzino.

