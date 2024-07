Massara punge Le Fee: “Non è cresciuto come ci aspettavamo, voleva andarsene e l’abbiamo venduto a una cifra importante”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Massara punge Le Fee: il giocatore francese inizierà a breve la sua avventura in giallorosso ma il suo addio al Rennes non è stato privo di qualche polemica.

Il ds dei francesi ed ex dirigente giallorosso Fredric Massara ha infatti spiegato per quale motivo il giocatore è stato ceduto: “All’inizio non è stata una nostra idea privarcene, ma era molto richiesto. I suoi pensieri non erano concentrati sulla permanenza, ma questa non è una condizione sufficiente per andarsene, perché è lo Stade Rennais a decidere se i giocatori se ne vanno e a quali condizioni”.

Massara ha poi concluso: “Quando ci sono state condizioni che ci sono sembrate importanti e positive per un giocatore che non era riuscito a crescere appieno, abbiamo ritenuto che dovessimo venderlo. Lui e Rieder verranno ovviamente sostituiti da altri. Sono due partenze e sono mia responsabilità“.