CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 14:00 – VILLAR, LA SAMP CHIEDE IL PRESTITO: MANCA L’OK DELLA ROMA – Gonzalo Villar (24) può ripartire dalla Sampdoria. Il club blucerchiato negli ultimi giorni ha mosso passi in avanti significativi per il prestito del centrocampista ha ricevuto un’apertura importante da parte del calciatore. La Roma si è presa qualche giorno di tempo per capire se, con qualche altro club, la trattativa può essere chiusa su basi diverse dal prestito. In caso contrario, darà il via libera alla cessione a titolo temporaneo. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 13:20 – INTERESSE CONCRETO PER RAMOS DEL BENFICA – Gli occhi della Roma si sono posati su Gonçalo Ramos (21) attaccante di proprietà del Benfica che in questa stagione ha segnato 8 reti, tra campionato portoghese e Champions League, in 36 presenze complessive. Il giovane centravanti di cui ha la procura Mendes piace seriamente a Mourinho e al club giallorosso. (Tuttosport)

Ore 10:00 – LUKIC, LA ROMA OFFRE 10 MILIONI – A Tiago Pinto piace Sasa Lukic (25). Il centrocampista serbo è considerato incedibile dal Torino, che lo valuta 20 milioni di euro. I giallorossi avevano offerto 10 milioni, ma è possibile un rilancio. (La Stampa)

Ore 9:50 – L’INTER PIOMBA SU KUMBULLA – L’Inter, con Skriniar e De Vrij ai saluti, prepara una rivoluzione in difesa e oltre a Bremer e Milenkovic, i nerazzurri starebbero pensando a Kumbulla (22), già cercato nel 2020. Inzaghi lo considera il perfetto ricambio per uno dei tre titolari. La Roma, però, non lo svenderà poiché il calciatore è ancora a bilancio per circa 20 milioni di euro. (Tuttosport)

Ore 9:30 – DYBALA NERVOSO, LA ROMA SPERA – L’Inter, preso Lukaku, tentenna su Dybala (28). Più il tempo passa e più aumentano i malumori della Joya. La Roma resta alla finestra, con la speranza di potersi ancora inserire…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:55 – BIANDA SALUTA DI NUOVO, C’E’ IL LASK – William Bianda (22) è prossimo a lasciare di nuovo il club giallorosso con direzione Austria: nello specifico su di lui c’è il LASK Linz, squadra che milita nella prima divisione del campionato austriaco. (Gianlicadimazio.com)

Ore 8:20 – FRATTESI, IL SASSUOLO ABBASSA LE PRETESE – Scnede a 27 milioni la richiesta del Sassuolo per Davide Frattesi (22). Ora la forbice con la Roma si è ridotta, possibile incontro a 22-23 milioni. Oggi nuovo incontro tra le due dirigenze per provre ad avvicinarsi ancora. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – CELIK RESTA A UN PASSO – L’arrivo di Zeki Celik (25) resta a un passo: la Roma attende il sì del Lille per far voilare il giocatore nella Capitale. Questione di pochi giorni, poi l’affare sarà definito. (Il Tempo / Gazzetta dello Sport)

