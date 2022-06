Di Livio: “La Roma sta davvero tentando di prendere Ronaldo, sono tanti procuratori a dirlo. Il 7 luglio il possibile annuncio” (AUDIO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se qualcuno sperava che la telenovela Cristiano Ronaldo si sarebbe conclusa oggi, giorno del suo tanto chiacchierato annuncio, resterà deluso.

L’ex calciatore Angelo Di Livio, ospite dei microfoni di Rete Sport, ha dato nuova linfa alle voci di un possibile arrivo di CR7 nella Capitale, chiarendo poi quello che è successo l’altra sera nel programma della Rai, quando l’influencer Laura Barth aveva annunciato l’imminente annuncio di Ronaldo da parte della Roma (LEGGI QUI L’ARTICOLO).

“Mi dispiace che sui social se la siano presi con Laura Barth. Il suo errore è stato quello di dire che il 29 giugno ci sarebbe stata una presentazione“, ha spiegato Di Livio. “In realtà da quanto ho saputo nei giorni scorsi e che mi è stato ribadito nel corso del programma Rai, la Roma sta realmente tentando di ingaggiare Cristiano Ronaldo“

Ma l’annuncio non ci sarà quindi oggi, e bisognerebbe attendere ancora. “Il 7 luglio, giorno in cui si potrà vedere la Coppa della Conference all’Olimpico, potrebbe essere la data dell’annuncio di Cristiano in giallorosso“, ha spiegato Di Livio.

L’ex esterno azzurro ha poi aggiunto: “E’ un’indiscrezione che circola con insistenza nel mondo del calcio. Tanti ex calciatori ne parlano, tanti procuratori lo affermano. In più mi è capitato di parlare con un caro amico che lavora in ambito televisivo e che ha saputo della trattativa Ronaldo da una figura molto importante del club giallorosso nel corso di una cena di qualche giorno fa”.

ASCOLTA L’AUDIO DI DI LIVIO A RETE SPORT