“ON AIR!” – ROSSI: “Ronaldo? La Roma non è ancora in grado di fare certe cose, fatevene una ragione”, PALIZZI: “Dybala sarebbe più fattibile”, DAMASCELLI: “Il no all’impegno col Barcellona? Se lo avesse fatto Lotito…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Cristiano Ronaldo? C’era gente che provavo a far ragionare sul fatto che fosse impossibile, e invece erano loro che cercavano di convincere me sul perchè era possibile… Ora forse capiranno. La Roma non è ancora in grado di fare determinate cose, fatevene una ragione… Occhio che il prossimo sarà Neymar che potrebbe rescindere dal PSG, che però prende 40 milioni l’anno netti…non facciamo che dopo riparte la tarantella con qualcun altro. Tiago Pinto, che è una persona seria, sta cercando di limare i dettagli per Celik…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Ronaldo? Neanche il Real Madrid o il Barcellona se li prende più questi calciatori. Certi giocatori li può prendere solo il City, il PSG e forse il Chelsea. Cerchiamo di capire anche questo. E’ come Julia Roberts che può andare solo con la Metro Goldwyn-Mayer… A certi giocatori interessa essere importanti per sé stessi, mettere la x sulla casellina dei propri record. Certi giocatori sono molto ma molto più attenti ai soldi che a quello che dovrebbero essere i principi dello sport, e tutti dobbiamo farcene una ragione…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Dybala, dopo il no alla Juventus al rinnovo di contratto, era convinto che una volta messosi sul mercato gli sarebbero arrivate offerte da 12-15 milioni che non sono arrivate. Le uniche offerte pervenute sono da 5-5,5, al massimo 6 coi bonus. Paulo Dybala si sta offrendo in giro per l’Europa e forse in questi giorni ha provato a spendersi meglio sul mercato inglese. Il giocatore è sorpreso, perchè non si aspettava che a parametro zero non arrivassero offerte alle cifre che si immaginava. Se c’è qualcuno che pensava che fosse anche lontanamente possibile l’arrivo Ronaldo alla Roma, forse tra le operazioni di un livello superiore, quella che avrebbe senso e che potrebbe essere fattibile in termine di numeri potrebbe essere Dybala…La Roma è una delle squadre alla finestra per l’argentino, perchè la Roma stessa non pensava di potersi avvicinare a Dybala quando aveva rifiutato il rinnovo con la Juve a 10 milioni…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “I Friedkin hanno manifestato molta buona volontà nel far crescere la Roma, hanno messo tanti soldi e hanno già vinto un trofeo. Lo sforzo c’è stato, la crescita è progressiva. Considerare fallimentare il mercato della Roma forse è anche ingeneroso. Mourinho impaziente? Ma tutti gli allenatori sono impazienti, stiano tranquilli. L’unica che ha fatto movimenti importanti è l’Inter. La Juve è ancora allo “sta per”, anche se sta per comprare due grandi giocatori. Il Milan al momento è più debole dell’anno scorso. Ma siamo al 29 di giugno, non al 29 di agosto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La foto di Mourinho? Non so cosa volesse dire. Non credo che fosse una prova di insofferenza rispetto a un mercato che secondo me è delineato. La Roma aspetterà il momento giusto per prendere chi ha in mente. Non ci vedo niente di sconvolgente, ma ogni cosa che fa Mou ha una grande cassa di risonanza che altri allenatori non si sono neanche…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La comunicazione di Mourinho colpisce sempre, il suo valore aggiunto è questo, e non è l’arte del gioco. E’ esattamente il contrario di quello che accade con la Lazio, dove le cose buone vengono viste male. Con Mou le cose negative vengono viste benissimo… Se Lotito avesse annullato l’impegno col Barcellona, oggi avremmo commenti in prima pagina sul comportamento irrispettoso. Fatto da Mourinho e dai Friedkin è andato in cavalleria, ma credetemi, non è stata una bella figura…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dybala? Secondo me andrà all’Inter, ma anche se dovesse andare al Milan o alla Roma, farà cose importanti… Cosa voleva comunicare Mou con quella foto? Ma non lo so…Lui è il valore aggiunto della Roma, e la comunicazione è il valore aggiunto di Mourinho. Però è vero, io di solito sono contro Lotito, ma se lo avesse fatto lui quella cosa del trofeo Gamper, avremmo fatto molto più casino, questo è vero… E’ stato Al -Kelhaifi a fare pressione su Friedkin per non giocarla? Mah, mi sembra un arrampicarsi forzatamente sugli specchi…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!