Roma, Tiago Pinto all’angolo

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto all’angolo. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida) in prima pagina. Il general manager giallorosso, scrive il quotidiano, si troverebbe tra due fuochi.

Da una parte c’è l’impazienza di Josè Mourinho, che chiede rinforzi prima dell’inizio del ritiro, dall’altra la necessità di far quadrare i conti, scontrandosi con un budget limitato.

Ieri poi lo Special One ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritrae con il computer spento, le gambe sul tavolo e i fogli, griffati AS Roma, completamente vuoti. Un segnale alla società? Chissà cosa avrà voluto comunicare il tecnico, si chiede il giornale.

In tutto questo Tiago Pinto si troverebbe all’angolo. Il gm ritiene che non gli siano riconosciuti i meriti e che vengano troppo spesso sottolineati gli errori. In sintesi: quando la Roma vince è merito di Mourinho, quando perde, invece, la colpa è sua per non aver costruito una squadra all’altezza.

Il suo mantra è “È tutto bugia”, ma era anche “bugia al 100%” la trattativa tra Mkhitaryan e l’Inter. Lo Special One non prese bene questo addio e per rimediare il gm ha portato a Roma Matic, scelta apprezzata dall’allenatore. Ora che ci sono da risolvere varie grane da risolvere, tra cui il rinnovo di Zaniolo. E Tiago Pinto è arrivato alla resa dei conti.

Fonte: Corriere dello Sport