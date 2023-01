CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 4 gennaio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – IL BETIS SU VINA, IPOTESI PRESTITO – Il Real Betis vuole Matias Vina (25) in prestito con diritto di riscatto. Pellegrini punta a valutarlo per poi decidere sull’acquisto a titolo definitivo a fine stagione. (Goal.com)

Ore 10:10 – RISPUNTA BELLERIN PER LA DESTRA – Se la Roma dovesse riuscire a piazzare Karsdorp, Tiago Pinto sarebbe pronto a tornare su Héctor Bellerin (27), terzino del Barcellona in uscita dal club blaugrana e accostato alla Roma nelle scorse settimane. (La Repubblica)

Ore 9:30 – JUVE E INTER IN PRESSING SU SMALLING – La Roma aspetta una risposta da Chris Smalling (33), al quale la Roma ha fatto un’offerta per estendere il contratto dell’inglese, in scadenza il prossimo giugno. Inter e Juventus sono in pressing sul difensore giallorosso, con i nerazzurri favoriti sui bianconeri. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – MOU INSISTE PER AVERE FRATTESI – Josè Mourinho insiste per avere subito Davide Frattesi (23) a Roma ma il Sassuolo continua a chiedere 35 milioni. La Roma cercherà di inserire Bove o Volpato ma prima deve cedere per fare cassa. (La Repubblica)

