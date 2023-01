PELLEGRINI: “Mou sta male se non vince. Mi ha insegnato cose che non avrei mai pensato”

AS ROMA NEWS – Lorenzo Pellegrini ha parlato a DAZN a poche ore dalla ripartenza del campionato e dalla sfida contro il Bologna di oggi pomeriggio.

Il capitano si è soffermato in particolare su Mourinho e sul posto che ha nella mentalità che il giocatore ha acquisito da quando lo Special One è alla guida della Roma.

“Mou occupa il primo posto. Per me è stato fondamentale, mi ha insegnato delle cose che non avrei mai pensato. La cosa che mi piace di più è che a lui non gli basta mai. Se non vince il prossimo trofeo sta male. Se non vince domenica sta male.

Ti fa esprimere al cento per cento e ti fa percepire la passione di una persona che ha vinto tutto e ha ancora voglia di vincere una partita. Abbiamo vissuto solo una finale con lui e non si parlava di altro che vincere“.

Fonte: DAZN