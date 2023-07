CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 5 luglio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 15:30 – IL BABY PADULA AL TORINO – L’attaccante classe 2004 Cristian Padula (18), quest’anno in Primavera con Guidi, è vicino a trasferirsi al Torino a titolo definitivo. Il giocatore aveva il contratto in scadenza nel 2024. (Sportitalia.com)

Ore 12:00 – IL CHELSEA PENSA A DYBALA – Sirene inglesi per Paulo Dybala (29): secondo quanto riferisce il giornalista Matteo De Santis de La Stampa, l’argentino della Roma è nella lista del nuovo tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino per rinforzare la squadra. L’idea, secondo quanto spiegato, è allo stato embrionale ma i Blues valutano l’argentino. Al momento la Roma non è preoccupata.

Ore 10:30 – BALDANZI IDEA VIVA PER L’ATTACCO – Il nome di Tommaso Baldanzi (20) è ancora nella mente di Tiago Pinto, che vuole assicurarsi il giovane dell’Empoli in questa sessione di mercato. (Corriere della Sera)

Ore 9:25 – TRE IDEE NUOVE PER IL NOVE – Oltre a Scamacca (24), Tiago Pinto comincia a considerare alternative per il ruolo di centravanti. Piace tanto l’americano Folarin Balogun (22) dell’Arsenal, la Roma ci proverà in prestito con diritto di riscatto. En-Nesyri (30) del Siviglia e Taremi (30) del Porto gli altri numeri nove nella lista di Pinto. (Corriere dello Sport)

Ore 8:20 – KAMADA, I DUBBI DI PINTO – Il nome di Daichi Kamada (26) non sembra mettere tutti d’accordo dentro Trigoria. Mou lo vorrebbe per trasformarlo in un numero 8, Tiago Pinto è più scettico, considerandolo un trequartista, ruolo già coperto in rosa. (Il Tempo)

Ore 7:50 – ADAMA TRAORE’ PRONTO A INFIAMMARSI – La pista Adama Traorè (27) potrebbe diventare bollente molto presto: il giocatore è stato messo in stand-by dal Milan, e la Roma è pronta a fiondarsi sul velocissimo esterno offensivo spagnolo. (Gianlucadimarzio.com)

(In aggiornamento…)

