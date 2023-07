SERIE A LIVE – Sarà Roma-Salernitana la prima di campionato, poi Verona e Milan. Juve, Napoli e Atalanta sotto Natale. A Empoli per l’ultima

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si apre il sipario sulla Serie A 2023/24: oggi, alle ore 12.30, va in scena il sorteggio del prossimo calendario.

Il campionato avrà inizio nel weekend del 19-20 agosto e si concluderà il prossimo 26 maggio. Ci sarà un solo turno infrasettimanale in programma il 27 settembre e sono previste quattro soste per gli impegni delle Nazionali: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo.

Nei primi due turni di campionato e nell’ultimo non sono possibili scontri diretti tra le big. Il girone di andata e quello di ritorno, esattamente come introdotto l’anno scorso, non saranno speculari.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE



Ore 12:50 – Di seguito il calendario della Roma, partendo dalla prima giornata:

1a giornata: Roma-Salernitana (1a giornata)

2a giornata: Hellas Verona-Roma

3a giornata: Roma-Milan

4a giornata: Roma-Empoli

5a giornata: Torino-Roma

6a giornata: Genoa-Roma

7a giornata: Roma-Frosinone

8a giornata: Cagliari-Roma

9a giornata: Roma-Monza

10a giornata: Inter-Roma

11a giornata: Roma-Lecce

12a giornata: Lazio-Roma (12 novembre)

13a giornata: Roma-Udinese

14a giornata: Sassuolo-Roma

15a giornata: Roma-Fiorentina

16a giornata: Bologna-Roma

17a giornata: Roma-Napoli (23 dicembre)

18a giornata: Juventus-Roma (30 dicembre)

19a giornata: Roma-Atalanta (7 gennaio)

20a giornata: Milan-Roma

21a giornata: Roma-Verona

22a giornata: Salernitana-Roma

23a giornata: Roma-Cagliari

24a giornata: Roma-Inter

25a giornata: Frosinone-Roma

26a giornata: Roma-Torino

27a giornata: Monza-Roma

28a giornata: Fiorentina-Roma

29a giornata: Roma-Sassuolo

30a giornata: Lecce-Roma

31a giornata: Roma-Lazio (7 aprile)

32a giornata: Udinese-Roma

33a giornata: Roma-Bologna

34a giornata: Napoli-Roma

35a giornata: Roma-Juventus

36a giornata: Atalanta-Roma

37a giornata: Roma-Genoa

38a giornata: Empoli-Roma

Ore 12:47 – Sarà Hellas Verona-Roma alla seconda. Roma-Milan alla terza giornata.

Ore 12:42 – Sorteggiata la prima giornata di campionato:

Bologna-Milan

Empoli-Verona

Frosinone- Napoli

Genoa-Fiorentina

Inter-Monza

Lecce-Lazio

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Cagliari

Udinese-Juventus

Ore 12:35 – Evento cominciato. Si spiegano le regole del sorteggio, a breve saranno mostrate le prime giornate del prossimo campionato.

Giallorossi.net – F. Turacciolo