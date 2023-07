“ON AIR!” – PIACENTNI: “Frattesi? La Roma ha ottenuto il massimo”, CORSI: “Ennesimo fallimento dei Friedkin”, COSENZA: “Kamada occasione da non perdere”, PES: “Mou lo prenderebbe domani”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il sorteggio del calendario di Serie A? E’ tutto già pronto, poi faranno la scena del computer, del fatto che spingeranno il tastone…ma in realtà chi si doveva acchittare le cose se l’è già acchittate… Frattesi all’Inter? La decina di milioni che spettano alla Roma non ce li avrai adesso, perchè essendo un prestito con obbligo i soldi li prendi l’anno prossimo. Tecnicamente non ce li hai in cassa adesso, ma quando vai a fare delle operazioni sai di poterci contare…A me il discorso della volpe e l’uva non piace, per me Frattesi è un altro Barella che può diventare anche più forte di Barella. Mi dispiace che sia andato all’Inter, avrei preferito che venisse alla Roma. Ma poi ieri sono andato a vedermi quel post incriminato con Lulic, e allora ho pensato: “Alla fine stai bene coi gemellati…“. Mo basta parlare di Frattesi, non ci riguarda più…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Frattesi? E’ un professionista, ha scelto di andare in un club che gioca la Champions, bene per lui… La Roma? Lo poteva prendere l’anno scorso facendo uno sforzo in più. Io quest’anno non c’ho mai creduto troppo. Tutti sapevano che Frattesi si era promesso all’Inter con quella intervista alla Gazzetta dello Sport. A quel punto la Roma poteva fare due cose: o ritirarsi completamente, o fare come ha fatto, e secondo me bene, dicendo che c’era anche lei ma solo a 30 milioni. L’Inter ha messo due lire in più, e la Roma ora con i soldi incassati da Frattesi ci comprerà un altro giocatore. Ha ottenuto il massimo di quello che poteva ottenere e non ho un particolare rammarico per il modo in cui si è chiusa la vicenda…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io sono convinto che Tiago Pinto anche quest’anno voleva prendere Frattesi, è sempre stato un suo pallino. Ho invece l’impressione che non lo sia stato per Mourinho…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Frattesi è andato all’Inter, nel calciomercato funziona così, se paghi i giocatori vanno…Io non so come è andata, ma non lo hai preso per roba di 2-3 milioni. Se avessero speso 10 milioni in più vabbè, ma 2-3 milioni no. Lo hai perso, ed è l’ennesima storia. Poi è chiaro, se mi fanno la sorpresa e me ne comprano due molto più forti di Frattesi, allora torno indietro con le parole. Ma se la Roma lo seguiva, è l’ennesimo fallimento della famiglia Friedkin su un giocatore importante…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Kamada? Siamo stati i primi a dire che c’è un problema grosso, che deve giocare la coppa d’Asia e sarebbe l’ennesimo giocatore che scomparirebbe a gennaio-febbraio. Ma considerato che ha 26 anni, che è a parametro zero, e che stiamo cercando lo sponsor e i legami con Toyota, quale migliore occasione… Temo però che la società abbia pensieri diversi. Sarebbe un’occasione da non perdere, ma probabilmente la perderemo, altrimenti avresti già chiuso…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il centrocampista? Alcuni piacciono di più a Mourinho, altri a Tiago Pinto. La cosa che può spostare sono questi dieci milioni in più che ti sono entrati dalla cessione di Frattesi all’Inter, che non sono pochi. Ora sono i giorni in cui si deve stabilire su chi affondare il colpo. I tre nomi sono Sanches, Sabitzer e Kamada, che sono tre profili molto diversi… Mourinho prenderebbe Kamada domani, perchè nella sua testa può diventare il Mkhitaryan del primo anno, per Pinto invece è simile a Pellegrini e Aouar. Sabitzer tra questi è quello che ha le caratteristiche più giuste per fare il centrocampista di inserimento. Paradossalmente il più semplice da prendere ora è Renato Sanches…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma sta cercando un centrocampista, che può significare tante cose: un regista, un incursore, una mezzala, un trequartista… Io sinceramente faccio fatica a capire che tipo di profilo stia cercando la Roma. Perchè sicuramente è stato contattato Tielemans a inizio mercato, poi si è passato a Frattesi, poi a Renato Sanches, poi a un trequartista come Kamada…Senza polemiche, mi domando se si sta andando avanti alla ricerca di occasioni più che un profilo preciso… Samardzic? Per me nel 3-5-2 sarebbe un grandissimo profilo da prendere, mentre se deve giocare nel 3-4-2-1 ti serve a poco, perchè nei due in mezzo fa fatica, e come trequartista sarebbe un’aggiunta a quelli che già hai…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha solo un attaccante, Belotti, che non ha segnato neanche una rete, e per questo deve prendere almeno due centravanti, senza considerare Dybala. Non si può pensare a una stagione importante come la terza di Mourinho senza avere certezze in attacco. Ovviamente c’è anche El Shaarawy è giusto ricordarlo, ma io continuo a parlare di due centravanti. Io spero che uno sarà Icardi. Morata è un bel giocatore, che dà tanto per la squadra e che riesce a giocare con chiunque…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Morata ha una tecnica e una visione di gioco che potrebbe far comodo avendo avanti un Zapata o Belotti. Icardi ha fatto un eccellente campionato, ma se ne parlò solo all’inizio del mercato e poi non più. Se la Roma sta lavorando su Zapata e lo fa giocare centravanti, a differenza di come lo ha fatto giocare l’Atalanta, è un giocatore che si può far valere, ce ne sono pochi come lui in Italia. Per me Sanches è un giocatore che fa innamorare per la sua generosità in campo. Sabitzer è un giocatore importante perché ha molta esperienza. Il centrocampo della Roma sta venendo su bene, perché viene anche perché viene da un anno in cui non si è comportato male nonostante gli infortuni o la carenza di organico. Aouar è un ottimo acquisto con un ottima tecnica di gioco…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma deve prendere un attaccate vero. Invece di prendere tre attaccanti piccoli ne va preso uno forte. Se hai Icardi puoi giocare con lui davanti e poi valutare chi mettere dietro. Serve un attaccante di riferimento importante. Se prendi sia Zapata che Morata e poi hai Belotti mentre aspetti Abraham, ogni domenica devi fare una scelta, e non sai mai chi giocherà… Sanches? Lo conosce bene, secondo me è un giocatore che li in mezzo al campo fa la differenza. Lo vedrei bene insieme a Matic e Cristante. Se Mou vuole rottura al centro e lasciare la qualità alla fase offensiva Sanches è l’uomo giusto per il centrocampo…”

