Roma, si riapre il casting a centrocampo

AS ROMA NEWS – Con Frattesi diretto all’Inter per 25-27 milioni di euro più Mulatteri (affare da circa 38 milioni compresi i bonus), la Roma si prepara a fare cassa: i giallorossi avranno diritto a poco meno di 10 milioni di euro derivati da quel famoso 30% sulla rivendita dell’ex Primavera.

Tiago Pinto ora deve pensare a trovare un profilo giusto per la mediana da aggiungere in rosa e che possa cambiare davvero il volto del centrocampo giallorosso: il casting si riapre, ma i nomi sono più o meno sempre gli stessi. Per il momento però è difficile capire che è davvero in pole.

Su Kamada le voci sono contrastanti: per Leggo (F. Balzani) il giapponese è il profilo su cui ora sta lavorando Pinto, con Mourinho pronto a trasformarlo nel numero otto che cerca per la sua Roma. I contatti sarebbero diventati più intensi nelle ultime ore. Una versione confermata solo in parte da Il Tempo (L. Pes): Mou è stuzzicato da Kamada, mentre c’è più scetticismo in Pinto che considera il giapponese un trequartista, ruolo già coperto in rosa dopo l’acquisto di Aouar. Completamente diversa la versione di Gianluca Di Marzio, secondo il quale non ci sono segnali di interesse della Roma per l’ex Eintracht.

L’altro profilo che sembra essere assai gradito a Trigoria è Marcel Sabitzer, 29 anni, in uscita dal Bayern Monaco dopo il prestito non troppo fortunato al Manchester United: l’ostacolo più grande però, ad oggi, è rappresentato dal suo ingaggio che è di 6 milioni netti (12 lordi). Ma l’attesa stavolta potrebbe giocare a favore della Roma, con i bavaresi che tra qualche settimana potrebbero essere decisamente più propensi a lasciar partire l’ex Lipsia a titolo temporaneo.

Più staccati Renato Sanches, su cui si nutrono dubbi sulle condizioni fisiche oltre che sul rendimento in calo negli ultimi anni, e Scott McTominay, il nome nuovo spuntato nelle ultime ore dall’Inghilterra. Lo scozzese però potrebbe essere acquistato a prescindere dall’arrivo a parametro zero di Kamada.

