Caccia all’attaccante: sprint per Adama Traoré, spunta Taremi, tentativo per Balogun

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo il centrocampista. La Roma è molto attiva sul mercato anche per quanto riguarda l’attacco. Oltre al nove infatti Mourinho gradirebbe avere un altro rinforzo, un giocatore che possa dare imprevedibilità al reparto.

Per questo dai radar di Tiago Pinto non è mai del tutto sparito Adama Traorè. Il 27enne spagnolo, liberatosi a parametro zero dal Wolverhampton, è stato messo in stand-by dal Milan e ora la Roma è pronta a farsi avanti. Gianluca Di Marzio racconta come l’esterno offensivo potrebbe diventare una priorità per i giallorossi: pista dunque da tenere d’occhio.

Per il ruolo di centravanti invece si lavora alla pista Scamacca, il primo obiettivo di Tiago Pinto, ma servirà pazienza. Quella che però non può avere Mourinho: il ritiro comincia tra una manciata di giorni, e l’unica punta a disposizione del tecnico sarà Andrea Belotti. Lo Special One vorrebbe poter lavorare da subito con il nuovo numero nove.

Per questo il general manager dei capitolini sta valutando altri profili: il nome nuovo, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è Mehdi Taremi, 30 anni, esperto centravanti del Porto. Forte fisicamente, buon fiuto del gol, l’iraniano nelle ultime tre stagioni ha realizzato 58 reti. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e può essere un affare a costi ridotti.

Un altro giocatore che piace molto è Folarin Balogun, attaccante statunitense dell’Arsenal, valutato almeno 35 milioni dopo i 22 gol della scorsa stagione al Reims in prestito. La Roma proverà un prestito con diritto di riscatto, anche perché vorrebbe prendere due attaccanti e non uno solo. Chiude la lista Youssef En-Nesyri, che potrà lasciare il Siviglia dati i problemi economici del club spagnolo. Valutazione: 20 milioni.

Fonti: Corriere dello Sport / Gianlucadimarzio.com