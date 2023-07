Serie A, oggi alle 12:30 il sorteggio del calendario: nessun big match nelle prime due di campionato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si terrà nell’insolito orario delle 12:30 (e non alle 12, come inizialmente previsto) il sorteggio del calendario della prossima Serie A 2023-2024, trasmesso in diretta su DAZN.

Come sperimentato nel campionato scorso, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. Nella prima, seconda e ultima giornata, nell’unico turno infrasettimanale feriale (sesta giornata) e nella giornata che lo precede (la quinta) le gare tra Roma, Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan e Napoli non sono possibili.

Una buona notizia per i giallorossi, che cominceranno la propria stagione con tre sicure assenze: Dybala, Pellegrini (ammoniti nell’ultima gara contro lo Spezia e fermati dal Giudice sportivo per “cumulo” di cartellini gialli) e Mourinho, squalificato a tempo dal Tribunale federale nazionale.

Non ci potrà essere il derby di Roma alla diciannovesima perché la Lazio sarà tra le partecipanti – con Napoli, Inter e Fiorentina – alla Supercoppa Italiana, in Arabia Saudita, dal 4 all’8 gennaio 2024.

Fonte: Corriere della Sera