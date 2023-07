Friedkin, regalo alla moglie di Di Bartolomei: “Un piacere immenso onorare la sua memoria”

NOTIZIE AS ROMA – I Friedkin hanno voluto ricordare a modo loro Agostino Di Bartolomei. Il presidente Dan ha mandato la maglia di Ago con una bellissima lettera alla moglie dello storico capitano giallorosso. Questo il bellissimo messaggio del presidente:

“Cara Marisa, 40 anni fa suo marito scrisse con i compagni di squadra una delle pagine più importanti della storia della Roma. Oggi è per me un immenso piacere poter onorare la sua memoria e rendere omaggio a nome di tutto il club con questa maglia in ricordo di quella prodezza”.

La moglie di Agostino ha pubblicato tutto sui social: “Ciao amici, fratelli della Roma. Io la dedico a tutti voi”. e poi ha aggiunto: “Grazie Presidente, grazie Roma. L’emozione non ha voce”.