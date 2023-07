Calciomercato Roma, Di Marzio: “Resistono le idee Renato Sanches e Sabitzer, ma spunta anche McTominay”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Il noto esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, una delle voci più autorevoli del settore, fa il punto sulla situazione attuale del mercato della Roma.

Sfumato l’affare Frattesi, ormai prossimo a passare all’Inter, la Roma continua a cercare un rinforzo per il centrocampo e guarda in casa Manchester United. Resiste infatti l’idea che porta a Marcel Sabitzer, ma ora ne spunta anche in altra in casa dei Red Devils: si tratta di quella legata a Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è stato già allenato da Mourinho ai tempi del Manchester United e il portoghese è sempre stato un grande estimatore del giocatore, tanto da farlo diventare un pilastro dei Red Devils.

Nella lista per il centrocampo però resiste anche un’altra idea: quella di Renato Sanches del Paris Saint-Germain.