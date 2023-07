Morata e Balogun i preferiti di Pinto. Ma la Roma…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vorrei ma non posso. La lista di attaccanti che Tiago Pinto sogna di portare a Trigoria non si ferma di certo a Scamacca. Il problema è che tutti gli altri obiettivi costano, e difficilmente saranno prendibili in prestito.

La Roma, alle prese con i paletti imposti dalla Uefa, deve muoversi con grande attenzione e parsimonia sul mercato, e senza una cessione eccellente che le permetterebbe di fare cassa, difficilmente potrà investire somme di denaro importanti. Quelle che servirebbero per prendere, ad esempio, Alvaro Morata.

Lo spagnolo era diventato un obiettivo della Roma prima che l’infortunio di Abraham cambiasse tutto: nella testa di Pinto c’era l’idea di cedere l’inglese in Premier per puntare forte sul centravanti dell’Atletico Madrid. Il ko di Tammy ha complicato maledettamente i piani, e ora servirà trovare un attaccante prendibile in prestito. L’Atletico ha già fatto sapere di non aver intenzione di cedere Morata se non alle proprie condizioni, e per questo l’affare è diventato proibitivo per la Roma.

L’altro profilo assai gradito al gm è Folarin Balogun, giovane attaccante statunitense dell’Arsenal. Esploso a suon di gol durante il prestito in Francia, il 22enne ora è diventato un pezzo pregiato sul mercato degli attaccanti. I Gunners sparano alto per lui, e difficilmente accetteranno un prestito. Ma la Roma ci proverà.

Gli altri nomi scaldano meno il cuore del general manager: oltre a En-Nesyri, uno dei possibili sacrificati dal Siviglia che ha problemi economici, c’è anche Mehdi Taremi, il centravanti iraniano del Porto. Trentuno gol nella passata stagione, contratto fino al 2024 e valutazione di circa diciotto milioni di euro. Può essere una valida opzione ma solo a titolo definitivo: la Roma dovrebbe a quel punto chiedere al giocatore di rinnovare il contratto per partire in prestito con obbligo di riscatto (quindi posticipare il pagamento del cartellino).

