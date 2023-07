Mezza Premier su Dybala, la Roma si muove

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Gli occhi della Premier su Paulo Dybala. Stando a quanto raccontano oggi diversi quotidiani, l’attaccante argentino comincia a fare gola a più di un club inglese, oltre che ai sauditi dell’Al-Hilal, il cui primo tentativo col giocatore è però andato a vuoto.

La Joya infatti ha fatto sapere di voler restare ancora nel calcio che conta, e se i soldi degli arabi non sembrano tentarlo particolarmente, quelli delle squadre inglesi potrebbero avere ben altro fascino. A Trigoria dovranno difendersi dagli attacchi di Tottenham, Manchester United, Chelsea e West Ham, tutti club che stanno raccogliendo informazioni su Paulo Dybala.

Oltre alle qualità indiscusse dell’argentino, a stuzzicare i tanti club della Premier League c’è questa clausola rescissoria stabilita lo scorso anno con la Roma di soli 12 milioni per i club esteri che scadrà il 31 luglio. Lo stipendio di Dybala quest’anno è salito da 3,8 milioni fissi a 5,5/6 grazie ai bonus che ha maturato durante la stagione. Ma se il contratto dovesse rimanere lo stesso, nella prossima stagione non ci sarebbero altri bonus da maturare e la Joya dovrebbe accontentarsi solo della parte fissa di 6 milioni. Anche perché quelli previsti per la partecipazione in Champions non si sono sbloccati.

Tiago Pinto adesso è in Portogallo, ma si incontrerà entro fine mese con Antun, agente di Dybala, che invece si trova nella Capitale. La Roma dovrà rivedere contratto e stipendio per mantenere le acque calme ed eliminare la famosa clausola. Due le alternative: lasciare inalterata la parte fissa dell’ingaggio a 6 milioni, aggiungerne 2 di bonus ed eliminare definitivamente la possibilità di liberarsi, oppure, inserire una nuova clausola lasciando lo stipendio invariato.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport