CALCIOMERCATO ROMA LIVE! – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 10 luglio 2021 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:00 – Il Chelsea è pronto a farsi sotto per Gianluca Mancini (24). La Roma chiede 30 milioni per il difensore, cifra che non sembra spaventare più di tanto i Blues. (Tmw.com)

Ore 10:30 – Pinto al lavoro anche per un difensore centrale: Ramadani continua ad offrire Maksimovic (29), il gm è interessato ma deve prima cedere Fazio. Sondaggi anche per Vestergaard (29) del Southampton e Hinteregger (28) dell’Eintracht. (Il Messaggero)

Ore 9:40 – Miralem Pjanic (31) si offre alla Roma. Il Barcellona è pronto a cederlo a titolo gratuito, ma il giocatore chiede 10 milioni come bonus di ingaggio e un contratto da 6 milioni di euro. Cifre che scoraggiano la Roma, oltre a Napoli e Milan. (Il Tempo)

Ore 8:10 – Tre acquisti in chiusura nei prossimi giorni: oltre a Rui Patricio e Xhaka, si avvicina anche il terzino sinistro. I due nomi caldi sono Bensebaini (26) del Borussia Monchengladbach e Marcos Alonso (30) del Chelsea. (Corriere dello Sport)

