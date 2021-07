Roma, tutte le date dell’estate di Mou

NOTIZIE ROMA CALCIO – Inizia a prendere forma il programma della seconda parte di preparazione estiva della Roma, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti – F. Biafora). Terminato il ciclo delle prime quattro amichevoli – con Montecatini, Ternana, Triestina e Debrecen – lunedì 26 luglio la squadra di Mourinho si imbarcherà per il Portogallo: il ritiro si svolgerà ad Almancil.

Prima di partire i giocatori potrebbero riassaporare il calore dei tifosi: si sta valutando l’idea di consentire l’accesso allo stadio di Frosinone ai possessori di green pass in occasione del match del 25 contro gli ungheresi del Debrecen, ma la scelta dipende dall’autorità sanitaria locale.

Durante la permanenza all’estero sono in programma altre quattro partite. Oltre a quella contro il Betis Siviglia che si disputerà il 7 agosto in casa degli andalusi, la Roma scenderà in campo contro Siviglia – in Portogallo – e Porto (l’accordo deve essere formalizzato) mentre si deve prendere una decisione sull’ultima avversaria da affrontare.

In Algarve ci saranno anche i Friedkin, che alloggeranno insieme alla squadra in un resort di lusso dotato di ogni comfort: per la scelta della location è stata decisiva la presenza di un campo da golf, espressa richiesta del presidente Dan.

La Roma rientrerà in Italia dopo la partita con il Betis Siviglia. La presentazione della squadra non è ancora stata fissata ma la data giusta sembra essere quella del 14 agosto, che si preannuncia come una giornata storica: sarà la prima volta in cui i tifosi accoglieranno Mourinho e riabbracceranno la Roma all’Olimpico dopo più di un anno.

Fonte: Il Tempo