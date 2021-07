RITIRO ROMA – Doppia seduta tra palestra e campo. Si rivedono Veretout e Pellegrini (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Terzo giorno di allenamenti per la Roma di Josè Mourinho, che oggi a Trigoria ha ripreso la preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione.

La squadra ha lavorato dapprima in palestra per poi trasferirsi sul terreno di gioco. Si è rivisto in campo Jordan Veretout, che è tornato a disposizione del mister dopo aver smaltito i problemi accusati alla fine della passata stagione.

Si è rivisto in campo anche Lorenzo Pellegrini, a colloquio con il tecnico portoghese. Anche oggi per i ragazzi doppia seduta nonostante il caldo afoso di questi giorni.

La Roma ha pubblicato il video con alcuni spezzoni della seduta odierna che vi riportiamo qui sotto. Buona visione.