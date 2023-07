CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 15 luglio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 9:10 – SABITZER ASPETTA LA ROMA – Marcel Sabitzer (29) sta aspettando di sapere dall’allenatore, Thomas Tuchel, se rientra o meno nei piani tecnici della squadra. La sensazione della Roma è che ci sia margine per convincerlo e per prenderlo in prestito con diritto di riscatto. (Corriere dello Sport)

Ore 8:30 – IBANEZ OFFERTO AL NEWCASTLE – Il difensore giallorosso Roger Ibanez (24) è stato offerto al Newcastle che, però, avrebbe dato in questo momento priorità all’acquisto del difensore del Crystal Palace, Joachim Andersen. (inews.co.uk)

Ore 8:05 – LA ROMA FA CASSA COI TERZINI – Con l’arrivo di Kristensen (26), la Roma è in overbooking sulle fasce e si prepara a cedere per fare cassa e…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – MORATA, INCONTRO CON L’AGENTE – Confermato: la Roma incontrerà l’agente di Morata (30) la prossima settimana. Lo riferisce Sky Sport e ne parlano anche i giornali oggi in edicola…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

