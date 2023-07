Morata, sì alla Roma. Ma ora si mette in mezzo l’Inter

AS ROMA NEWS – La Roma fa sul serio per Alvaro Morata. Il lavoro fatto alla luce del sole per portare Scamacca (in prestito) in giallorosso nascondeva quello che era il reale e grande obiettivo di mercato: portare lo spagnolo alla corte di Mourinho.

E il pressing operato in queste settimane dallo Special One e dal suo grande amico Paulo Dybala sembra aver avuto i suoi effetti: Morata e sua moglie Alice Campello, scrivono oggi un po’ tutti i giornali, hanno detto sì all’ipotesi di trasferirsi alla Roma.

Per questo Pinto ha preparato un incontro con gli agenti del calciatore per provare a dare un’accelerata all’affare e accontentare Mourinho, che ha sempre messo lo spagnolo in cima alla lista dei desideri per l’attacco giallorosso. Ma ora il gm deve guardarsi da una temibile concorrente: l’Inter.

Marotta, dopo aver incassato il clamoroso dietrofront di Lukaku, ora promesso sposo della Juventus, ha subito alzato il telefono per contattare l’agente di Morata e informarsi dei costi dell’operazione. Gli altri nomi, da Balogun a Nzola, non scaldano il cuore di Simone Inzaghi, che per l’attacco chiede un giocatore pronto, che conosca bene il nostro campionato.

Per Morata la Roma ha una rivale, e piuttosto seria, in più. I giallorossi restano pesantemente in corsa, ma da ieri una cosa è più chiara: se la Roma vuole Morata, deve sbrigarsi.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport