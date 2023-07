Rice all’Arsenal libera Scamacca. Attesa per Sabitzer

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nonostante l’accelerata per Morata che Tiago Pinto ha in programma per la prossima settimana, la Roma continua a lavorare ai fianchi il West Ham per avere in prestito Gianluca Scamacca.

Nelle ultime ore c’è stata una novità importante che dovrebbe avere ripercussioni positive sull’affare: la cessione ufficiale di Declan Rice all’Arsenal per 120 milioni di euro spingerà il West Ham ad ammorbidirsi sul trasferimento in prestito del suo centravanti.

Mou spera di poter contare sia su Morata che su Scamacca per dare vigore all’attacco del prossimo anno, con Belotti che potrebbe lasciare la Roma nel corso di questo mercato permettendo al club una plusvalenza pulita.

Poche novità invece sul fronte mediano: Tiago Pinto aspetta di conoscere le intenzioni di Marcel Sabitzer, che a sua volta è in attesa di capire cosa deciderà di fare con lui il Bayern e il nuovo tecnico Tuchel. L’austriaco resta la prima scelta dei giallorossi, l’alternativa è Renato Sanches, che può partire in prestito dal PSG.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Tempo