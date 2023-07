PISILLI: “Mourinho tiene tanto a me. Il salto in prima squadra è un sogno, Matic il mio mentore”

NOTIZIE AS ROMA – Niccolò Pisilli, calciatore della Roma Primavera ora pronto al salto in prima squadra,, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport direttamente dal ritiro dell’Italia Under 19. Il giovane centrocampista si è soffermato sul cammino degli Azzurrini all’Europeo di categoria e sulla sua avventura in giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni.

In Primavera 11 gol e 7 assist.

“Devo tantissimo alla Roma e a tutto lo staff. Segnare per me è come respirare”.

E la prima squadra?

“Un sogno. Allenarsi con Dybala, Pellegrini o Matic è pazzesco”.

Il suo mentore?

“Per il ruolo dico Matic. La sua tranquillità è fuori dal comune ed è straordinario anche con noi ragazzi”.

Con il Portogallo avete perso 5-1, ora lo ritroverà in finale. Chiamerà Mourinho per consigli?

“Perché no! Saprebbe aiutarmi. Il mister tiene tanto a me”.

Quanto l’ha aiutata?

“Viene sempre a vedere la Primavera. Lui è il numero uno ed è motivo di grandissimo orgoglio essere osservato da lui. Quando ti alleni sotto il suo sguardo sei spinto da una forza interiore paurosa e ti senti invincibile”.

Il suo futuro?

“Spero sempre in A, continuare a giocare con la Roma sarebbe il massimo per la mia carriera”.

Fonte: Corriere dello Sport