CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato minuto per minuto di questo sabato 18 gennaio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:20 – Il Liverpool per il momento non sembra intenzionato a cedere Shaqiri (28) in prestito. Le parti stanno provando a sbloccare l’affare. (Calciomercato.it)

Ore 10:40 – Roma forte su Shaqiri (28) dopo che è sfumato l’affare Politano. Petrachi punta a un prestito con diritto di riscatto, ma Klopp non vorrebbe privarsi dell’attaccante svizzero. (The Sun)

Seguono aggiornamenti…