CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 12:50 – ZAKARIA IN USCITA DALLA JUVE, LA ROMA CI PENSA – Con il passaggio di Rabiot al Manchester United ormai sfumato, la Juventus potrebbe far uscire Denis Zakaria (24) per far spazio a Paredes. Il centrocampista era stato seguito anche dalla Roma che ora potrebbe tornare a farsi viva. (Tuttosport)

Ore 10:00 – CHALOBAH RESTA IN CORSA, OFFERTO WIWIOR – Alla Roma è stato offerto il difensore polacco Jakub Kiwior (22) dalla scorsa stagione allo Spezia: costa circa dieci milioni di euro. A Trigoria però si segue con interesse anche Nathaniel Chalobah (23) centrale del Chelsea che può fare il mediano. Costa 5 milioni e piace anche all’Inter. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:40 – BELOTTI PRONTO AD ABBASSARSI ANCORA L’INGAGGIO – Andrea Belotti (28) si allena a Palermo, fiducioso di poter diventare presto un giocatore della Roma. L’attaccante si è mostrato addirittura disponibile ad abbassare le sue pretese di stipendio per favorire il trasferimento a Trigoria. (Corriere dello Sport)

Ore 8:50 – FELIX, LA CREMONESE OFFRE 7 MILIONI – Si avvicina la cessione del giovane Felix (19) alla Cremonese: il club lombardo ha offerto 7 milioni, bonus compresi. La Roma ne chiedeva 10 ma l’affare è molto vicino alla conclusione. (Il Tempo / Il Giorno)

Ore 8:10 – KLUIVERT, L’AJAX INSIDIA IL FULHAM – Si infiamma l’affare Justin Kluivert (23), sul quale oltre al Fulham (che offre 9 milioni rispetto ai 12 richiesti) è piombato anche l’Ajax, la squadra che lo ha cresciuto. Gli olandesi lo prenderebbero in caso per sostituire il brasiliano Antony, che è nel mirino del Manchester United. (Gazzetta dello Sport)

